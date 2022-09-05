Сегодня день рождения замминистра, ученого и предпринимателя

Сегодня, 5 сентября исполнилось 38 лет Роману Александровичу САВИНУ, первому заместителю министра здравоохранения Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 71 год Анатолию Игнатьевичу ЧОМЧОЕВУ, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, ученому, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 69 лет Валерию Николаевичу КОТЕНЕВУ, предпринимателю, общественному деятелю. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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