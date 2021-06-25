25.06.2021
00:08
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, руководителя, зоозащитника и звезды эстрады
Сегодня, 25 июня отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна ПЯТКИНА, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Револьевна ТАКАСАЕВА, первый заместитель руководителя Управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Марина САНТАЕВА, известный журналист, зоозащитник.
25 июня отмечает свой день рождения Софья Андреевна ФЕДОРОВА – Санита Ай, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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