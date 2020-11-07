07.11.2020
00:29
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, руководителя, политика, телезвезды и поэта
Сегодня, 7 ноября отмечает свой день рождения Октябрина Петровна НИКОНОВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 54 года Олегу Алексеевичу ПРИПУЗОВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер».
Сегодня исполнилось 45 лет Владимиру ЕРМАКОВУ, телезвезде ГТРК САХА.
7 ноября исполнилось 65 лет Сергею ПРАЧЕВУ, известному поэту.
В этот же день исполнилось 65 лет Борису Николаевичу ПОПОВУ, известному политику, бывшему главе Нюрбинского улуса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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