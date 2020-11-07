07.11.2020
00:29
125

Общество

Сегодня день рождения замминистра, руководителя, политика, телезвезды и поэта

Сегодня, 7 ноября отмечает свой день рождения Октябрина Петровна НИКОНОВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 54 года Олегу Алексеевичу ПРИПУЗОВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер».

Сегодня исполнилось 45 лет Владимиру ЕРМАКОВУ, телезвезде ГТРК САХА.

7 ноября исполнилось 65 лет Сергею ПРАЧЕВУ, известному поэту.

В этот же день исполнилось 65 лет Борису Николаевичу ПОПОВУ, известному политику, бывшему главе Нюрбинского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх