Сегодня день рождения замминистра, руководителя, народной мастерицы и артиста балета

Сегодня, 8 апреля исполнилось 58 лет Владимиру Ивановичу ТИХОНОВУ, заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 45 лет Николаю Афанасьевичу МАКАРОВУ, руководителю Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия.

Сегодня отмечает свой день рождения Антонина Афанасьевна ХРИСТОФОРОВА, народная мастерица Республики Саха (Якутия).

8 апреля исполнился 51 год Дмитрию Николаевичу ДМИТРИЕВУ, артисту балета, народному артисту РС (Я), заслуженному артисту РС (Я).