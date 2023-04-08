Сегодня день рождения замминистра, руководителя, народной мастерицы и артиста балета

Сегодня, 8 апреля исполнилось 59 лет Владимиру Ивановичу ТИХОНОВУ, заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 46 лет Николаю Афанасьевичу МАКАРОВУ, руководителю Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия.

Сегодня отмечает свой день рождения Антонина Афанасьевна ХРИСТОФОРОВА, народная мастерица Республики Саха (Якутия).

8 апреля исполнилось 52 года Дмитрию Николаевичу ДМИТРИЕВУ, артисту балета, народному артисту РС (Я), заслуженному артисту РС (Я).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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