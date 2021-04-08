Сегодня день рождения замминистра, руководителя и народной мастерицы

Сегодня, 8 апреля исполнилось 57 лет Владимиру Ивановичу ТИХОНОВУ, заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 44 года Николаю Афанасьевичу МАКАРОВУ, руководителю департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия. Сегодня отмечает свой день рождения Антонина Степановна ХРИСТОФОРОВА, народная мастерица Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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