Сегодня день рождения замминистра, руководителя, художника, зоозащитника и звезды эстрады

Сегодня, 25 июня отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна ПЯТКИНА, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Револьевна ТАКАСАЕВА, первый заместитель руководителя Управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 47 лет Иосифу Гавриловичу ШАДРИНУ, художнику-графику, доценту кафедры живописи Арктического государственного института культуры и искусств.

25 июня отмечает свой день рождения Марина Юрьевна САНТАЕВА, главный редактор информагентства StormMedia24, руководитель фонда защиты животных «Белый Бим».

В этот же день отмечает свой день рождения Софья Андреевна ФЕДОРОВА – Санита Ай, звезда якутской эстрады.