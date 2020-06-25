25.06.2020
01:16
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, руководителя, художника, зоозащитника и звезды эстрады
Сегодня, 25 июня отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна ПЯТКИНА, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Револьевна ТАКАСАЕВА, первый заместитель руководителя Управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 47 лет Иосифу Гавриловичу ШАДРИНУ, художнику-графику, доценту кафедры живописи Арктического государственного института культуры и искусств.
25 июня отмечает свой день рождения Марина Юрьевна САНТАЕВА, главный редактор информагентства StormMedia24, руководитель фонда защиты животных «Белый Бим».
В этот же день отмечает свой день рождения Софья Андреевна ФЕДОРОВА – Санита Ай, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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