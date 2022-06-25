Сегодня день рождения замминистра, руководителя, графика, звезды эстрады и зоозащитницы

Сегодня, 25 июня отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна ПЯТКИНА, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Револьевна ТАКАСАЕВА, первый заместитель руководителя управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 49 лет Иосифу Гавриловчу ШАДРИНУ, художнику-графику, доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств.

25 июня отмечает свой день рождения Санита Ай, звезда якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Марина САНТАЕВА, известный журналист, зоозащитница, председатель Фонда «Белый Бим».