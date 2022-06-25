25.06.2022
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, руководителя, графика, звезды эстрады и зоозащитницы
Сегодня, 25 июня отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна ПЯТКИНА, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Револьевна ТАКАСАЕВА, первый заместитель руководителя управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 49 лет Иосифу Гавриловчу ШАДРИНУ, художнику-графику, доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств.
25 июня отмечает свой день рождения Санита Ай, звезда якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Марина САНТАЕВА, известный журналист, зоозащитница, председатель Фонда «Белый Бим».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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