09.01.2022
00:48
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Общество

Сегодня день рождения замминистра, руководителя, главы и фотографа

Сегодня, 9 ноября исполнилось 56 лет Гаврилу Юрьевичу АЛЕКСЕЕВУ, заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Алексеевна ГЛУХИХ, руководитель – главный государственный инспектор труда в Республике Саха (Якутия) Федеральной службы по труду и занятости.

Сегодня исполнилось 40 лет Якову Гаврильевичу ЕЛИСЕЕВУ, главе Аллаиховского улуса.

9 января отмечает свой день Сергей ПЛАТОНОВ, известный фотограф.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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