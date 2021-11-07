Сегодня день рождения замминистра, руководителя, артиста, народной мастерицы, поэта, телезвезды и политика

Сегодня, 7 ноября отмечает свой день рождения Октябрина Петровна НИКОНОВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 55 лет Олегу Алексеевичу ПРИПУЗОВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер».

Сегодня исполнилось 70 лет Кириллу Михайловичу СЕМЕНОВУ, артисту театра и кино, заслуженному артисту РС (Я), переводчику.

7 ноября отмечает свой день рождения Ирина Давыдовна ИВАНОВА, народная мастерица РС (Я), отличник образования и культуры РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Сергей ПРАЧЕВ, известный поэт.

Сегодня отмечает свой день рождения Владимир ЕРМАКОВ, телезвезда ГТРК САХА.

7 ноября исполнилось 72 года Валерию Сергеевичу ПЕТРОВУ, организатору здравоохранения, заслуженному врачу РФ.

В этот же день исполнилось 66 лет Борису Николаевичу ПОПОВУ, бывшему главе Нюрбинского улуса, известному политику.