Сегодня день рождения замминистра, руководителей, певицы и аниматора

Сегодня, 9 декабря отмечает свой день рождения Наталия Ильинична ГОТОВЦЕВА, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 59 лет Олегу Витальевичу КУЗЬМИНУ, руководителю Ленского территориального управления Росрыболовства.

Сегодня исполнилось 47 лет Василию Васильевичу СЕДРИСОВУ, начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия).

9 декабря отмечает свой день рождения Людмила Григорьевна КУЗЬМИНА, оперная певица.

В этот же день исполнилось 55 лет Дмитрию ЯДРИХИНСКОМУ, аниматору.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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