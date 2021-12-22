Сегодня день рождения замминистра, режиссера, политтехнолога, врача и мастерицы

Сегодня, 22 декабря исполнилось 56 лет Николаю Степановичу АФАНАСЬЕВУ, заместителю министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Руслан Игоревич ТАРАХОВСКИЙ, главный режиссер Саха театра, актер Саха театра, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Сергей Михайлович СЕРГЕЕВ, известный политтехнолог. 22 декабря отмечает свой день рождения Валентина КУЗЬМИНА, известный врач. В этот же день отмечает свой день рождения Мария ЗАБОЛОЦКАЯ, известная мастерица.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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