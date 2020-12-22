Сегодня день рождения замминистра, режиссера и врача

Сегодня, 22 декабря исполнилось 55 лет Николаю Степановичу АФАНАСЬЕВУ, заместителю министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 40 лет Руслану ТАРАХОВСКОМУ, главному режиссеру Саха драматического театра им. П.А. Ойунского, артисту театра и кино. Сегодня отмечает свой день рождения Валентина КУЗЬМИНА, известный врач.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх