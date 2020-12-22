22.12.2020
00:04
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Общество

Сегодня день рождения замминистра, режиссера и врача

Сегодня, 22 декабря исполнилось 55 лет Николаю Степановичу АФАНАСЬЕВУ, заместителю министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 40 лет Руслану ТАРАХОВСКОМУ, главному режиссеру Саха драматического театра им. П.А. Ойунского, артисту театра и кино.

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина КУЗЬМИНА, известный врач.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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