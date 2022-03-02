Сегодня день рождения замминистра, пресс-секретаря и общественного деятеля

Сегодня, 2 марта исполнилось 48 лет Михаилу Юрьевичу ПРИСЯЖНОМУ, первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна КАРАКУЛОВА, руководитель пресс-служба АК «Якутскэнерго». Сегодня исполнилось исполнилось 68 лет Николаю Васильевичу ДЬЯКОНОВУ, учредителю общественной организации РС(Я) «Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии «Интерсфера».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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