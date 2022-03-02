02.03.2022
00:53
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, пресс-секретаря и общественного деятеля
Сегодня, 2 марта исполнилось 48 лет Михаилу Юрьевичу ПРИСЯЖНОМУ, первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна КАРАКУЛОВА, руководитель пресс-служба АК «Якутскэнерго».
Сегодня исполнилось исполнилось 68 лет Николаю Васильевичу ДЬЯКОНОВУ, учредителю общественной организации РС(Я) «Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии «Интерсфера».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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