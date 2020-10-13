Сегодня день рождения замминистра, пресс-секретаря и артиста

Сегодня, 13 октября исполнился 41 год Павлу Николаевичу БАГЫНАНОВУ, первому заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 31 год Айсену НИКОЛАЕВУ, сотруднику пресс-службы Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте. Сегодня исполнилось 31 год Эдуарду Эдуардовичу ВЛАСОВУ – Ыра Ча5ан, артисту якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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