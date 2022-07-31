31.07.2022
00:25
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, общественного деятеля и пресс-секретаря
Сегодня, 31 июля исполнился 51 год Якову Ивановичу ЗАРОВНЯЕВУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйств Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Николай ПАВЛОВ, общественный деятель, активист Саха общественного центра.
Сегодня отмечает свой день рождения Ольга ПРОТОДЬЯКОНОВА, пресс-секретарь Северо-Восточного линейного управления на транспорте МВД России.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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