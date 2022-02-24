Сегодня день рождения замминистра, музыковеда и журналистов

Сегодня, 24 февраля исполнилось 40 лет Ивану Ивановичу АЛЕКСЕЕВУ, первому заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Аиза Петровна РЕШЕТНИКОВА, музыковед, заслуженный работник культуры РФ, заслуженная артистка ЯАССР, кандидат исторических наук. Сегодня отмечают свои дни рождения Виктория БАИШЕВА и Зинаида ТОПУРКО, известные журналисты.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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