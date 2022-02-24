24.02.2022
00:41
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, музыковеда и журналистов
Сегодня, 24 февраля исполнилось 40 лет Ивану Ивановичу АЛЕКСЕЕВУ, первому заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Аиза Петровна РЕШЕТНИКОВА, музыковед, заслуженный работник культуры РФ, заслуженная артистка ЯАССР, кандидат исторических наук.
Сегодня отмечают свои дни рождения Виктория БАИШЕВА и Зинаида ТОПУРКО, известные журналисты.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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