Сегодня день рождения замминистра, композитора, искусствоведа, журналиста и лидера землячества

Сегодня, 1 июля исполнилось 38 лет Виктору Дмитриевичу РОМАНОВУ, первому заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетике.

В этот же день отмечает свой день рождения Полина Николаевна ИВАНОВА, первая женщина – профессиональный композитор из саха, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ия МЕККЮСЯРОВА, искусствовед.

1 июля отмечает свой день рождения Надежда АКИМОВА, известный журналист.

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Гивеновна ШАМАЕВА, председатель Ассоциации корейцев города Якутска.