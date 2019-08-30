31.08.2019
00:09
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Политика
Сегодня день рождения замминистра и журналиста
Сегодня, 31 августа исполнилось 40 лет Михаилу Афанасьевичу КИРИЛЛИНУ, первому заместителю министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Яна КАРДАШЕВСКАЯ, сотрудник управления пресс-службы администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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