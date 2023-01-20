20.01.2023
00:24
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Общество
Сегодня день рождения замминистра и журналиста
Сегодня, 20 января исполнилось 43 года Артему Александровичу АЛЕКСАНДРОВУ, заместителю министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ася АРХИПОВА, известный журналист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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