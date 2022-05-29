29.05.2022
00:44
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Экономика
Сегодня день рождения замминистра и руководителя
Сегодня, 29 мая исполнилось 40 лет Петру Михайловичу АРГУНОВУ, заместителю министра экономики Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Эльвира Александровна ПРОЗАТЕТ, генеральный директор АО «Главное агентство воздушных сообщений» Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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