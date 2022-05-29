Сегодня день рождения замминистра и руководителя

Сегодня, 29 мая исполнилось 40 лет Петру Михайловичу АРГУНОВУ, заместителю министра экономики Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Эльвира Александровна ПРОЗАТЕТ, генеральный директор АО «Главное агентство воздушных сообщений» Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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