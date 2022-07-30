Сегодня день рождения замминистра и руководителей

Сегодня, 30 июня исполнилось 55 лет Владимиру Александровичу КЛИМОВУ, заместителю министра внутренних дел Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 55 лет Алексею Александровичу СТРУЧКОВУ, генеральному директору ПАО «Якутскэнерго». Сегодня отмечает свой день рождения Эльвира Трофимовна МЯРИКЯНОВА, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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