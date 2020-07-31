31.07.2020
00:34
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Общество
Сегодня день рождения замминистра и пресс-секретаря
Сегодня, 31 июля исполнилось 49 лет Якову Ивановичу ЗАРОВНЯЕВУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга ГОЛОВКОВА, руководитель пресс-службы Северо-Восточного управления МВД России на транспорте.
Сегодня отмечает свой день рождения Николай ПАВЛОВ, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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