Сегодня день рождения замминистра и пресс-секретаря

Сегодня, 31 июля исполнилось 49 лет Якову Ивановичу ЗАРОВНЯЕВУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ольга ГОЛОВКОВА, руководитель пресс-службы Северо-Восточного управления МВД России на транспорте. Сегодня отмечает свой день рождения Николай ПАВЛОВ, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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