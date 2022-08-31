31.08.2022
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Политика
Сегодня день рождения замминистра и пресс-секретаря
Сегодня, 31 августа исполнилось 43 года Михаилу Афанасьевичу КИРИЛЛИНУ, первому заместителю министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Яна КАРДАШЕВСКАЯ, сотрудница управления пресс-службы администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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