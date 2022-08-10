10.08.2022
00:47
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Общество

Сегодня день рождения замминистра и общественных деятелей

Сегодня, 10 августа отмечает свой день рождения Надежды Иннокентьевна ФИЛИППОВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Мария Петровна ПОГОДАЕВА, общественный деятель.

Сегодня исполнилось 56 лет Сергею Михайловичу КМРИЛЛИНКУ, бывшему государственному советнику РФ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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