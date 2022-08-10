10.08.2022
00:47
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Общество
Сегодня день рождения замминистра и общественных деятелей
Сегодня, 10 августа отмечает свой день рождения Надежды Иннокентьевна ФИЛИППОВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Мария Петровна ПОГОДАЕВА, общественный деятель.
Сегодня исполнилось 56 лет Сергею Михайловичу КМРИЛЛИНКУ, бывшему государственному советнику РФ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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