Сегодня день рождения замминистра и общественных деятелей

Сегодня, 10 августа отмечает свой день рождения Надежды Иннокентьевна ФИЛИППОВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Мария Петровна ПОГОДАЕВА, общественный деятель. Сегодня исполнилось 56 лет Сергею Михайловичу КМРИЛЛИНКУ, бывшему государственному советнику РФ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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