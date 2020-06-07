Сегодня день рождения замминистра и депутата

Сегодня, 7 июня исполнилось 42 года Михаилу ПОГОДАЕВУ, заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера. В этот же день отмечает свой день рождения Марианна АНДРЕЕВА, депутат Якутской городской Думы, известный предприниматель, хозяйка этнокомплекса «Орто Дойду».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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