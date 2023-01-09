Сегодня день рождения замминистра, главы улуса, руководителя, певицы и фотографа

Сегодня, 9 января исполняется 57 лет Гаврилу Юрьевичу АЛЕКСЕЕВУ, заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 41 год Якову Гаврильевичу ЕЛИСЕЕВУ, главе Аллаиховского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Алексеевна ГЛУХИХ, руководитель государственной инспекции труда в республике Саха (Якутия). 9 января отмечает свой день рождения Уруйдаана ХАРИТОНОВА, известная певица. В этот же день отмечает свой день рождения Сергей ПЛАТОНОВ, известный фотограф. Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Викторовна ЕНТОРОВА, видный коммунист Якутии. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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