Сегодня день рождения замминистра, главы и пресс-секретаря

Сегодня, 2 марта исполнилось 46 лет Михаилу Юрьевичу ПРИСЯЖНОМУ, первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия) В этот же день исполнился 51 год Александру Степановичу ИВАНОВУ, главе администрации Оленекского эвенкийского национального района. Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна КАРАКУЛОВА, руководитель пресс-службы АК «Якутскэнерго».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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