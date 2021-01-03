03.01.2021
00:43
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, глав улусов, журналиста, кузнеца и фотографа
Сегодня, 3 января отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ТЕПЛЯКОВА, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 53 года Константину Афанасьевичу БОРИСОВУ, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 59 лет Александру Анатольевичу АНТИПИНУ, главе Усть-Майского улуса.
3 января исполнилось 50 лет Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, главе Мегино-Кангаласского улуса.
В этот же день исполнился 61 год Владиславу ДОЛЛОНОВУ, главному редактору литературного журнала «Полярная звезда».
Сегодня исполнилось 54 года Сарыалу Константиновичу БИЛЮКИНУ, известному якутскому кузнецу, популяризатору якутского ножа.
3 января отмечает свой день рождения Надежда КОРОТОВА, известный фотограф и педагог.
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