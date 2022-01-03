Сегодня день рождения замминистра, глав улусов, общественного деятеля, журналистов, кузнеца и фотографа

Сегодня, 3 января отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ТЕПЛЯКОВА, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 50 лет Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, главе Мегино-Кангаласского улуса.

Сегодня исполнилось 60 лет Александру Анатольевичу АНТИПИНУ, главе Усть-Майского улуса.

3 января отмечает свой день рождения Константин БОРИСОВ, общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Владислав ДОЛЛОНОВ, главный редактор литературного журнала «Полярная звезда».

Сегодня отмечает свой день рождения Максим КАРБУШЕВ, известный журналист.

3 января отмечает свой день рождения Сарыал БИЛЮКИН, известный кузнец, мастер по якутским ножам.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда ЕФРЕМОВА-КОРОТОВА, известный фотограф.