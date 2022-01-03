Общество
Сегодня день рождения замминистра, глав улусов, общественного деятеля, журналистов, кузнеца и фотографа
Сегодня, 3 января отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ТЕПЛЯКОВА, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 50 лет Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, главе Мегино-Кангаласского улуса.
Сегодня исполнилось 60 лет Александру Анатольевичу АНТИПИНУ, главе Усть-Майского улуса.
3 января отмечает свой день рождения Константин БОРИСОВ, общественный деятель.
В этот же день отмечает свой день рождения Владислав ДОЛЛОНОВ, главный редактор литературного журнала «Полярная звезда».
Сегодня отмечает свой день рождения Максим КАРБУШЕВ, известный журналист.
3 января отмечает свой день рождения Сарыал БИЛЮКИН, известный кузнец, мастер по якутским ножам.
В этот же день отмечает свой день рождения Надежда ЕФРЕМОВА-КОРОТОВА, известный фотограф.
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