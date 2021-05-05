Сегодня день рождения замминистра, депутата, руководителя, журналиста и ветеранов кинематографии

Сегодня, 5 мая исполнилось 46 лет Дмитрию Евгеньевичу ГЛУШКО, первому заместителю министра просвещения России.

В этот же день исполнилось 57 лет Сергею Александровичу ЛАРИОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «Ленское объединенное речное пароходство».

Сегодня исполнилось 38 лет Владимиру Валерьевичу ЧУСОВСКОМУ, генеральному директору казенного предприятия Республики Саха (Якутия) «Дороги Арктики».

5 мая исполнилось 60 лет Ивану Петровичу УШНИЦКОМУ, известному журналисту и общественному деятелю, редактору газеты «Киин куорат», заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Екатерина Николаевна ИМ, отличник кинематографии СССР, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Тамара Октябристовна ОРЛОВА, ветеран кинематографии ЯАССР, отличник кинематографии СССР и РФ.