Сегодня день рождения замминистра, депутата, профессора, певицы и писателя

Сегодня, 17 июля исполнилось 58 лет Николаю Васильевичу ДОДОХОВУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 59 лет Валерию Алексеевичу ЛЮТОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств, общественный деятель.

17 июля отмечает свой день рождения САИНА, этнопевица, звезда якутской эстрады.

В этот же день исполнилось 80 лет Прокопию Прокопьевичу ПРОКОПЬЕВУ – ЧУУКААР, прозаику, переводчику, публицисту.