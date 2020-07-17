Сегодня день рождения замминистра, депутата, профессора и звезды эстрады

Сегодня, 17 июля исполнилось 57 лет Николаю Васильевичу ДОДОХОВУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 58 лет Валерию Алексеевичу ЛЮТОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководителю регионального исполкома общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, доктор социологии, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия),

17 июля отмечает свой день рождения САИНА, звезда якутской эстрады.