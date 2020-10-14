Сегодня день рождения замминистра, депутата и журналиста

Сегодня, 14 октября отмечает свой день рождения Татьяна Матвеевна ОСПОВА, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 70 лет Владимиру Михайловичу ЧЛЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю Торгово-промышленной Палаты Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 37 лет Александру ПОСЕЛЬСКОМУ, спортивному обозревателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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