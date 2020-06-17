17.06.2020
00:56
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, депутата и общественного деятеля
Сегодня, 17 июня исполнилось 53 года Эдуарду Валерьевичу ПИХТИНУ, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 46 лет Ивану Ивановичу ДАНИЛОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместителю генерального директора ООО «Строительный рынок».
Сегодня исполнился 31 год Геннадию Ивановичу ОХЛОПКОВУ, председателю общественной организации «Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия)».
17 июня отмечает свой день рождения Лина ЖИРКОВА, финансовый консультант, предприниматель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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