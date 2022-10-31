31.10.2022
00:09
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Общество

Сегодня день рождения замминистра, депутата и эзотерика

Сегодня, 31 октября отмечет свой день рождения Любовь Степановна БУРНАШЕВА, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).  

В этот же день исполнилось 67 лет Евгению Романовичу КОЖУХОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору кредитного потребительского кооператива граждан «Социнициатива Кредит-Якутск».

Сегодня отмечает свой день рождения Евдокия-Эйгэ Ивановна ЗАРОВНЯЕВА, эзотерик, тета-хилер, целитель.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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