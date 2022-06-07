Сегодня день рождения замминистра, депутата и археолога

Сегодня, 7 июня исполнилось 44 года Михаилу Александровичу ПОГОДАЕВУ, заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Матвеевна АНДРЕЕВА, депутат Якутской городской Думы, предприниматель, хозяйка этнокомплекса «Орто Дойду». Сегодня исполнилось 76 лет Анатолию Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, доктору исторических наук, археологу.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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