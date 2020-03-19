20.03.2020
00:03
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, депутата, артистки и журналистов
Сегодня, 20 марта исполнился 41 год Владиславу Валерьевичу ЛЕВОЧКИНУ, первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 38 лет Евгению Андреевичу ПЕРФИЛЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю Контрольного комитета парламента.
В этот же день отмечает свой день рождения Марина ТИМОФЕЕВА, главный редактор журнала «Байанай».
Сегодня отмечает свой день рождения Валентина ЯКИМЕЦ, известная артистка.
20 марта исполнилось 42 года Александру РУМЯНЦЕВУ, заместителю генерального директора информагентства Sakhatoday.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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