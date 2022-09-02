02.09.2022
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Политика
Сегодня день рождения замминистра
Сегодня, 2 сентября отмечает свой день рождения Диана Афанасьевна СТЕПАНОВА, первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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