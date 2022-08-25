25.08.2022
00:42
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Политика
Сегодня день рождения замминистра
Сегодня, 25 августа отмечает свой день рождения Алена Петровна НЕУСТРОЕВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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