06.01.2021
00:23
139

Политика

Сегодня день рождения замминистра

Сегодня, 6 января исполнилось 45 лет Николаю Викторовичу ГРИШАЕВУ, первому заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх