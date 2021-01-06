06.01.2021
00:23
139
Политика
Сегодня день рождения замминистра
Сегодня, 6 января исполнилось 45 лет Николаю Викторовичу ГРИШАЕВУ, первому заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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