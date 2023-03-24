24.03.2023
00:32
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Политика
Сегодня день рождения замминистра
Сегодня, 24 марта исполнилось 40 лет Семену Николаевичу КОРКИНУ, заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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