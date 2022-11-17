17.11.2022
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Политика
Сегодня день рождения замминистра
Сегодня, 17 ноября отмечает свой день рождения Надежда Тимофеевна ФЕДОРОВА, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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