Сегодня день рождения замглавы, руководителя и аудитора

Сегодня, 4 февраля исполнилось 39 лет Руслану Владимировичу ТИМОФЕЕВУ, заместителю главы – руководителю аппарата Окружной администрации Якутска. В этот же день исполнилось 37 лет Михаилу ЕГОРОВУ, заместителю директора Саха театра им. П.А. Ойунского по работе со зрителями. Сегодня отмечает свой день рождения Вероника Софроновна ФЕДОРОВА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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