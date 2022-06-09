09.06.2022
00:41
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Общество
Сегодня день рождения юриста
Сегодня, 9 июня исполнилось 75 лет Макару Макаровичу ЯКОВЛЕВУ, заслуженному юристу Российской Федерации, почетному работнику сферы образования Российской Федерации, почетному работнику прокуратуры России.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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