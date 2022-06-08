Сегодня день рождения юриста, руководителя, главного редактора, писательницы и общественного деятеля

Сегодня, 8 июня отмечает свой день рождения Людмила Тимофеевна ГОРЕВА, конституционный советник Республики Саха (Якутия), заслуженный юрист Российской Федерации. В этот же день исполнилось 50 лет Артему Анатольевичу ЛЕВИНУ, генеральному директору ООО «УК Колмар». Сегодня исполнилось 54 года Виктору Викторовичу ЭВЕРСТОВУ, редактору – директору газеты «Дабаан» Кобяйского улуса, известному фотографу. 8 июня отмечает свой день рождения Анна ПШЕННИКОВА, российская писательница, известная журналистка. В этот же день исполнилось 42 года Ариану ПОПОВУ, известному предпринимателю. Сегодня исполнилось 70 лет Руслану Юрьевичу ШИПКОВУ, общественному деятелю, почетному гражданину Вилюйского улуса.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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