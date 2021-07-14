14.07.2021
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Общество
Сегодня день рождения врача, артиста и предпринимателя
Сегодня, 14 июля исполнилось 64 года Петру Сысоевичу ТУМУСОВУ, врачу высшей категории, общественному деятелю.
В этот же день исполнилось 76 лет Ивану Прокопьевичу СТЕПАНОВУ, народному артисту России и Якутии.
Сегодня исполнилось 55 лет Вячеславу Джуровичу ДАНИЛОВУ, известному предпринимателю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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