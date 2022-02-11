11.02.2022
00:30
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Политика
Сегодня день рождения ветеранов муниципальной и госслужбы
Сегодня, 11 февраля исполнилось 65 лет Егору Егоровичу БОРИСОВУ, организатору здравоохранения, общественному деятелю.
В этот же день исполнился 61 год Андрею Тимофеевичу НОГОВИЦЫНУ, заслуженному работнику сельского хозяйства России и Якутии, кавалеру ордена «Полярная звезда».
Сегодня исполнился 81 год Матвею Васильевичу МУЧИНУ, ветерану госслужбы, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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