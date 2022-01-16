Сегодня день рождения ветерана торговли

Сегодня, 16 января исполнилось 69 лет Родину Иннокентьевичу ФЕДОРОВУ, министру торговли (1991-1992 гг.), председателю Госкомитета материально-технических ресурсов (2002-2008 гг.), заместителю мэра г. Якутск, кандидату экономических наук, народному депутат Госсобрания (Ил Тумэн) двух созывов.

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