16.01.2022
00:56
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Экономика
Сегодня день рождения ветерана торговли
Сегодня, 16 января исполнилось 69 лет Родину Иннокентьевичу ФЕДОРОВУ, министру торговли (1991-1992 гг.), председателю Госкомитета материально-технических ресурсов (2002-2008 гг.), заместителю мэра г. Якутск, кандидату экономических наук, народному депутат Госсобрания (Ил Тумэн) двух созывов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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