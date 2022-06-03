03.06.2022
00:15
83

Общество

Сегодня день рождения ветерана, руководителя, организатора культуры и фотографа

Сегодня, 3 июня исполнилось 96и лет Кириллу Егоровичу ПАВЛОВУ, видному советскому работнику, заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, участнику Великой Отечественной войны, лауреату Государственной премии им. А.Е. Кулаковского.  

В этот же день исполнилось 39 лет Алексею ТОЛСТЯКОВУ, директору МУП «Эхо столицы».

Сегодня отмечает свой день рождения Василина КРИВОШАПКИНА, организатор культуры.

3 июня отмечает свой день рождения Айар Куо, известный фотограф.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх