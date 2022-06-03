03.06.2022
00:15
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Общество
Сегодня день рождения ветерана, руководителя, организатора культуры и фотографа
Сегодня, 3 июня исполнилось 96и лет Кириллу Егоровичу ПАВЛОВУ, видному советскому работнику, заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, участнику Великой Отечественной войны, лауреату Государственной премии им. А.Е. Кулаковского.
В этот же день исполнилось 39 лет Алексею ТОЛСТЯКОВУ, директору МУП «Эхо столицы».
Сегодня отмечает свой день рождения Василина КРИВОШАПКИНА, организатор культуры.
3 июня отмечает свой день рождения Айар Куо, известный фотограф.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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