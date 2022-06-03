Сегодня день рождения ветерана, руководителя, организатора культуры и фотографа

Сегодня, 3 июня исполнилось 96и лет Кириллу Егоровичу ПАВЛОВУ, видному советскому работнику, заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, участнику Великой Отечественной войны, лауреату Государственной премии им. А.Е. Кулаковского. В этот же день исполнилось 39 лет Алексею ТОЛСТЯКОВУ, директору МУП «Эхо столицы». Сегодня отмечает свой день рождения Василина КРИВОШАПКИНА, организатор культуры. 3 июня отмечает свой день рождения Айар Куо, известный фотограф.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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